Nieuwe wielerheld Van Avermaet doet de Vlamingen Boonen vergeten

Nutteloze plannen

In navolging van Omloop Het Nieuwsblad en E3 Harelbeke won Van Avermaet ook de lenteklassieker Gent-Wevelgem. In de Ronde van Vlaanderen werd hij tweede. De wielerhoop van Vlaanderen.

'Sometimes you don't need a plan, you just need big balls', die boodschap stond er geschreven op de stang van de fietsen van Quick Step. Was getekend: kopman Tom Boonen. Want het scenario van de klassieker Parijs-Roubaix laat zich niet vooraf schrijven. Plannen zijn nutteloos. Niemand is veilig voor de waanzin in de koers die zich afficheert als L'Enfer du Nord, de Hel van het Noorden.



In deze zonovergoten 115de editie was overigens weinig terug te zien van de Noord-Franse tristesse. Zelfs de spookdorpjes, met meer dichtgetimmerde kroegen dan inwoners, oogden romantisch in de lentezon. Sterker: met de opstuivende stofwolken drong zich zelfs de vergelijking op met de Strade Bianche, de koers over de witte Toscaanse grindwegen.



Maar hoe mooi het weer ook was: Parijs-Roubaix blijft een afvalrace zonder genade. Voor Niki Terpstra eindigde de wedstrijd al op 115 kilometer voor de streep. Na een harde valpartij bleef de Nederlandse favoriet languit op het weg liggen. Wereldkampioen Peter Sagan zat twee keer in een veelbelovende vlucht, maar kreeg tot twee keer toe materiaalpech. Daarna kon zelfs de Slowaakse alleskunner niet meer terugkomen.