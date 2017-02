Nieuwe toernooi-opzet moet golf sexy maken voor 'snelle' jongeren

Wie over 72 holes de minste slagen nodig heeft, wint. Het is de oervorm van zo'n beetje elk golftoernooi. Maar in een sportwereld waarin spektakel steeds belangijker wordt, is het tijd voor iets anders. Althans, dat is de gedachte in de Europese Tour, na de Amerikaanse Tour de meest prestigieuze toernooireeks in de golfwereld. Australiër Brett Rumford won zondag in zijn geboortestad Perth een nieuw soort golftoernooi dat werd afgesloten met een finale over slechts zes holes.