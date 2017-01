Nieuwe stap in videoarbitrage bij voetbal: ook beeldscherm langs de lijn

Wereldprimeur

Ajax-Willem II had vorig jaar september de wereldprimeur van de videoscheids. De afgelopen drie seizoenen werd in Nederland op de achtergrond al wel getest, zonder dat de scheidsrechter op het veld ook echt werd geholpen door de videoscheidsrechter.



Het WK voor clubteams was het eerste internationale evenement waar met een zogenoemde videoreferee wordt gewerkt. 'Natuurlijk kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we vooral proberen om de arbitrage te helpen in cruciale situaties, zonder daarbij de wedstrijd langdurig te onderbreken', zei FIFA-baas Gianni Infantino eerder. 'Ik hoop dat we bij het WK in 2018 in Rusland deze technologie volledig kunnen gaan gebruiken.'



De eerstvolgende bekerwedstrijd is tussen FC Volendam en Sparta Rotterdam op dinsdag 24 januari.