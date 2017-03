Nieuwe Limburgse spektakelkoers als 'feest van de pijn': zeven keer de Vaalserberg op

Tom Dumoulin gaat op de foto met fans in Limburg © anp Alles wat de fans enthousiast maakt voor de sport juich ik toe Tom Dumoulin

De koers was in december al aangekondigd, maar de opzet werd nog iets veranderd. Zo is niet de Cauberg, maar de Vaalserberg (met 322,5 meter de hoogste berg van Nederland) op de tweede dag het decor van de klimrace, waarbij het peloton zeven keer bergop moet sprinten.



De wedstrijd begint 2 juni met een sprintetappe: tien rondjes van zo'n tien kilometer en na elke omloop een sprint. De eerste renners krijgen punten en na elk rondje vindt er een verplichte hergroepering plaats in een neutrale zone. Tien massasprints dus. De derde dag werken de ploegen nog een achtervolging af, waarbij de onderlinge verschillen worden gebaseerd op de stand na twee dagen koers.



'We hebben min of meer enkele baandisciplines vertaald naar de weg. De koersen duren elk zo'n twee uur', zei organisator Mark Buttermann van sportmarketingbureau Infront eerder in dagblad De Limburger.



De nadruk komt niet te liggen op individuele overwinningen, maar op het ploegenspel. 'Het is mooi dat je niet alleen voor jezelf rijdt, maar dat het gaat om teamwinst', aldus Tom Dumoulin op de website van zijn team Sunweb. Hij heeft zijn deelname al toegezegd.



Het idee komt van Velon, een verbond van de grote wielerploegen uit de World Tour, dat zich toelegt op de innovatie van de sport. Onder andere Sky, BMC, Quick-Step en het Nederlandse Lotto-Jumbo hebben zich aangesloten. Want wielrennen is een mooie sport, maar het kan altijd beter, zo is de overtuiging van Velon. Het moet daarom beter verpakt; met camera's op de fiets, live koersdata op een tweede scherm en dus met spectaculairdere races.