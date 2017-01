Nieuw logo Juventus: 'Is dit een 1 april-grap?'

De legendarische Italiaanse producer Giorgio Moroder (van onder anderen Donna Summer) werd voor de presentatie ingevlogen om de tekst 'ik zag de toekomst van de muziek in de jaren zeventig, nu ziet Juventus de toekomst van het voetbal' uit te spreken. Dan weet je genoeg.



We zien twee schreefloze, strakke witte lijnen tegen een zwarte achtergrond. 'Life is a matter of Black and White', zoals de club zelf schrijft. Zwart en wit zijn de clubkleuren sinds 1903. Niet voor niets was ooit een zebra onderdeel van het logo. Daarna werd het een steigerende stier, behorend tot thuisstad Turijn. Maar alle opsmuk is verdwenen, zelfs het kroontje is weg. Wat over is gebleven: drie keer een vloeiende J-vorm: wit-zwart-wit.



Bekijk de Juventus-logo's door de jaren heen.