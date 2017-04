Niet alleen Gilbert, maar ook de Muur wint tijdens de Ronde van Vlaanderen

Kermis

De terugkeer is een droom voor tienduizenden Vlamingen. Dit is een mythische plaats Burgemeester Guido De Padt Philippe Gilbert gaat met de fiets boven het hoofd over de finish. © BELGA

Vanaf 2012 heeft het peloton de klim van een ruime kilometer onbarmhartig links laten liggen, terwijl er toch ook nog in deze eeuw wielergeschiedenis in de kasseien is geëtst. Hier liet Fabian Cancellera in 2010 met verbazingwekkend gemak Tom Boonen achter, hier maakten Peter van Petegem en Frank Vandenbroucke zich in 2003 los van de mindere goden. Koersorganisatie Flanders Classics verplaatste de finale naar de stenen bulten rondom Oudenaarde: de Oude Kwaremont, de Paterberg, de Koppenberg.



Maar toen startplaats Brugge werd ingeruild voor Antwerpen, zag het gemeentebestuur van Geraardsbergen de kans schoon het trauma van het verlies uit te wissen. Dat had er 50.000 euro voor over om het circus weer over de Markt, de Vesten en de Kapelmuur te zien jakkeren. Dat de finish pas na 95 kilometer verder fietsen ligt, werd op de koop toegenomen. Burgemeester Guido De Padt zei: 'De terugkeer is een droom voor tienduizenden Vlamingen. Dit is een mythische plaats.'



Aan de voet van de Muur zit het café Trapkes Op, de vloer gaat er in plateautjes omhoog. Aan de muur hangt een portret van Tom Boonen. Uitbater Karin de Vos tapt er dertien jaar. Ze was 'meer dan gelukkig'. 'De Muur hoort bij de Ronde, de Ronde hoort bij de Muur.' O zeker, er passeren ook andere koersen, zoals Het Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Harelbeke. 'Maar daar komen alleen kijkers op af. Die gaan weer weg na de koers. Wie naar De Ronde komt, die blijft. Het is kermis, het is feest.'



En zie: de friet- en worstenkramen staan er weer, de draaimolentjes, de grote schermen, de gevulde glazen, de borden met mattentaart. Op het talud langs de klim klinkt Engels, Frans, Italiaans. Vlamingen wapperen met geel-zwarte vlaggetjes waar de klauwende leeuw op staat. Eenzame fietsers die de berg bedwingen krijgen applaus. De luidste aanmoedigingen zijn voor de 9-jarige Jasper Christiaans. Hij komt zelfs vier keer voorbij, hij woont vlakbij.