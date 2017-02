Nederlandse vrouwenploeg na spannend duel met Japan wereldkampioen ploegachtervolging

Blowers

Gangneung geldt nu als de snelste baan op zeeniveau, waarbij overigens getwist wordt over de bevoordeling door de 24 windblazers die voor 'meewind' zorgen. Nederland lag na vijf van de zes ronden nog minimaal (0,08) onder de tijd van de Canadezen, maar verloren haar voordeel. Halverwege had het voordeel driekwart seconde bedragen.



De nationale ploeg is de regerend olympisch kampioen van Sotsji. In dat winnende team schaatsten Ireen Wüst, Jorien ter Mors en Marrit Leenstra. Lotte van Beek was de vierde vrouw in de ploeg die een van drie heats voor de rekening nam. In Gangneung, bij de WK afstanden, zegde Ter Mors af voor de extra inspanning. Zij is volgend jaar wel beschikbaar. Van Beek knokt zich al jaren terug van een kruisbandscheuring, maar is niet terug op haar oude niveau. De Jong is relatief nieuw, maar uitermate geschikt omdat zij dagelijks in het spoor van kopvrouw Wüst traint.