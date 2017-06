Nederlandse volleybalsters weten zich niet direct te plaatsen voor WK 2018

Zwaar clubseizoen

Nederland betaalde tevens de tol voor een slopend clubseizoen. Lonneke Sloetjes werd in Bakoe spaarzaam ingezet, omdat ze bij het Turkse Vakifbank een ontsteking in het scheenbeen had opgelopen. Het is een blessure die door overbelasting ontstaat en Sloetjes kon het Nederlandse team zaterdag niet bij de hand nemen. Het was typerend dat Dijkema de diagonaal nagenoeg oversloeg bij haar set-ups, toen Celeste Plak die positie in set 3 overnam.



Ook Dijkema miste ritme en vertrouwen, Anne Buijs en Maret Grothues werden passend onder druk gezet. En libero Debby Stam waande zich in het achterveld in een kelder die vanwege chronische lekkage langzaam volliep. Azerbeidzjan profiteerde in de derde set maximaal van de chaos in het Nederlandse team. Coach Morrison staat deze zomer meteen onder druk, want na de Grand Prix moet in augustus nog een extra tussenstop worden gemaakt om het WK in 2018 te bereiken.