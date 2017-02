Nederlandse schaatsers soeverein in ploegenachtervolging op WK Zuid-Korea

Nederland haalde vrijdag zijn wereldtitel in een soort van fantasieopstelling. De sterkste formatie zou er een met Sven Kramer moeten zijn. Nu was Douwe de Vries als zijn vervangende kopman de sterkste man van de dag. Jan Blokhuijsen, olympisch kampioen op het nummer in 2014, was in mindere doen. Jorrit Bergsma, die in 2014 weigerde zijn rol van reserve op de Spelen te volvoeren, deed zijn taak, maar ook niet veel meer.



Het was toch nog voldoende om de outsiders van Nieuw-Zeeland, onder leiding van de onvermoeibare Peter Michael (nummer 3 op de 5 kilometer van donderdag) van zich af te houden. Het was De Vries die Nederland met een sterke slotronde naar het goud dirigeerde. Hij was in 2015 en 2016 ook al wereldkampioen op het zware nummer over acht ronden. Bergsma greep nog nooit goud op de afstand. Blokhuijsen greep zijn vierde titel.