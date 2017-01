Nederlandse editie van lucratieve Icederby gaat toch niet door

Schaatsen als goksport? 'Het concept komt uit Korea en het heet Icederby: vier schaatsers op een baan van 220 meter. Het publiek kan gokken op de uitslag, de sporters kunnen een aardig centje bijverdienen', schreven we bij de aankondiging van de Icederby in 2014.

Korte wedstrijden met massastart en teamraces op een 220 meterbaan; dit was in het kort de opzet die de Nederlandse schaatsbond KNSB vorig jaar presenteerde. De beste langebaanschaatsers die het opnemen tegen de beste shorttrackers, op een baan die qua lengte ergens tussen de twee disciplines in ligt. 'Olympisch kampioenen, wereldkampioenen en talenten uit beide disciplines worden uitgenodigd. De races worden gecombineerd met spectaculair entertainmentprogramma voor jong en oud.'



De KNSB was ervan overtuigd dat het evenement de ontwikkeling van de schaatssport een grote impuls zou kunnen geven. Maar het gaat dus niet door. 'Organisator Icederby heeft ons laten weten dat het helaas niet is gelukt om de financiering voor het evenement in maart 2017 rond te krijgen', aldus Huub Snoep, woordvoerder van de KNSB.



Een tegenvaller voor de schaatsbond. De Icederby moest een spectaculair schaatsbal worden in voetbalstadion Gelredome in Arnhem. Een moderne wedstrijdvariant, financieel aantrekkelijk bovendien.



Niels Kerstholt, in 2014 wereldkampioen shorttrack met de aflossingsploeg, schetste eerder al eens het - financiële - verschil tussen een reguliere wedstrijd en de Icederby. 'Ik kreeg voor de wereldtitel van de ISU 800 dollar. Als ik als laatste zou eindigen in de Icederby in Dubai, ontvang ik nog 30 duizend dollar.'



Koreaans concept

De weg naar goedkeuring door de internationale schaatsunie ISU verliep allesbehalve soepel. Icederby is een Koreaans concept. Het werd aan sponsors verkocht als een ideale goksport, gebaseerd op de olympische baandiscipline keirin. Dat kent een apart wedstrijdcircuit in Japan en Korea, dat onder gokkers zeer populair is. De inkomsten uit keirin worden in Japan en Korea geschat op miljarden euro's per jaar.