Nederlandse De Randamie wint wereldtitel Mixed Martial Arts

Rake stoten

Met zo'n trap krijg je me niet knockout Germaine de Randamie

De Randamie was in de eerste drie ronden duidelijk sterker en plaatste een aantal rake stoten. In de derde ronde kreeg De Randamie een harde trap naar het hoofd te verwerken. 'Die was raak, maar met zo'n trap krijg je me niet knockout.'



De Randamie was uiteindelijk de vechter die het vaakst haar tegenstander trof en won zo de wedstrijd. Toch was er controverse rondom haar winst. Zowel na de tweede als de derde ronde sloeg De Randamie na het klinken van de bel. Daarover zei ze na het gevecht: Dat gebeurt in het heetst van de strijd. Het was niet bewust, zo'n vechter ben ik niet.'