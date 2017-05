Nederlandse boksers durven strijd tegen Fontijn niet aan

Fontijn, afgelopen jaar tweede op de Olympische Spelen, is in volle concentratie als ze de aankondiging aanhoort. Het had weinig gescheeld of ze had helemaal niet gebokst dit weekeinde. Ze had zich er al bij neergelegd dat het niet meer zou lukken. Donderdag werd pas bekendgemaakt dat de Nederlandse boksbond een gepaste opponent had gevonden, de Italiaanse Assent Canfora.