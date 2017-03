Nederlandse allrounders op weg naar oranje WK-podium

Roest verbetert zichzelf

Hij is een maatje te groot. Hij is in bloedvorm, maar dat betekent niet dat het hem morgen makkelijk gemaakt zal worden. Jan Blokhuijsen

Voor Roest was er weinig om kritisch over te zijn. De 21-jarige debutant verbeterde zichzelf op zowel de 500 als 5.000 meter. Het was het bewijs dat hij zich met reden had toegelegd op de klassieke vierkamp dit seizoen. 'Ik heb op de WK afstanden een mooie zesde plek behaald op de 1.500 meter, maar ik wist dat er op dit WK allround meer in zou zitten. Ik vind allrounden ook het mooiste om te doen.'



Van meer dan een zilveren medaille kan Roest vooralsnog alleen maar dromen. Hij kan het Kramer op de 1.500 meter nog lastig maken, maar zijn tien kilometer is onder normale omstandigheden van onvoldoende niveau om zijn ploeggenoot van de titel af te houden. Hij zal zich op zondag vooral mengen in de strijd om het zilver met Blokhuijsen. 'Dat wordt spannend.'



Ook Blokhuijsen weet dat Kramer niet meer te achterhalen is. 'Hij is een maatje te groot. Hij is in bloedvorm, maar dat betekent niet dat het hem morgen makkelijk gemaakt zal worden.'



Zijn pijlen zal Blokhuijsen op Roest mikken. Hij verwacht zijn achterstand op de 10 kilometer om te kunnen zetten in een voorsprong en de tweede plaats in het eindklassement. 'Ik heb een scherpe tijd op de 10 kilometer staan, maar hij heeft een goede 1.500 meter in huis. Het gaat ergens in het midden uitgevochten worden. Mooi.'



Achter de drie Nederlanders strijden de buitenlandse schaatsers om de troostprijzen. Het gat met de nummer vier na twee afstanden, Sverre Lunde Pedersen, is zo goed als onoverbrugbaar. Hij heeft 3,78 seconden achterstand op Kramer en om het podium weer in het vizier te krijgen moet hij ook al bijna drie seconden goedmaken op Blokhuijsen.