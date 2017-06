Nederlands wielerkampioen níet in rood-wit-blauw? Sinkeldams Sunweb pleegt 'heiligschennis'

In memoriam

Zo schreef wielerblog Velominatie in 2012 al een in memoriam over het driekleurige shirt. Reden toen was dat Radioshack, de ploeg van onder andere Fabian Cancellara en de gebroeders Schleck, koos voor een bescheiden vlag op het shirt: geen overheersend Zwitsers rood met een wit kruis, zoals Cancellera droeg bij zijn ploeg Saxo Bank. En ook geen rood-wit-lichtblauw zoals bijvoorbeeld Luxemburgs kampioen Bob Jungels afgelopen Giro d'Italia droeg.



Meer ploegen kiezen deze lijn. Zo reed Vincenzo Nibali nog niet zo lang geleden rond met een kleine band in de Italiaanse driekleur over zijn lichtblauwe Astana-shirt. En Alejandro Valverde kreeg zelfs slechts een soort rood-geel-rode veeg van de Spaanse vlag op de borst van zijn Movistar-shirt.



'Een dolk in het trotse hart van de Nederlandse wielerliefhebber?', zoals wielerjournalist Youri IJnsen schrijft? Laten we niet overdrijven.



We wachten op de enige reactie die er toe doet. Ramon Sinkeldam, wat vindt u eigenlijk zelf van uw shirt?