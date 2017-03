Nederlands honkbalteam ruim langs favoriet Zuid-Korea op World Baseball Classic

Nederland smaakmaker op WK honkbal in Zuid-Korea Het team wordt gedragen door vijf in de VS gerijpte spelers van de Antillen, die de liefhebber doen watertanden.

De Zuid-Koreanen zullen geen boodschap hebben gehad aan de leuk bedoelde feitjes die werden vertoond op de grote schermen in het Gocheok Sky-dome in Seoul. 'Wist u dat er in Nederland nog zo'n 1.200 werkende molens staan?'.



Belangrijker was het cijfer op het scorebord: 5-0 voor Nederland. Het betekende alweer tweede verlies in twee dagen voor gastland Zuid-Korea. De nummer drie van de wereldranglijst hoopte de uitglijder tegen Taiwan van maandag weg te poetsen met een klinkende zege op het zogenoemde koninkrijksteam.



Maar de Nederlanders zijn niet naar Zuid-Korea afgereisd om leuk mee te doen. Het is de 'sterkste Nederlandse ploeg ooit' in de woorden van bondscoach Hensley Meulens. Met grote sterren uit de Major League Basebal (MLB) Xander Bogaerts, Andrelton Simmons, Jonathan Schoop, Jurickson Profar en Didi Gregorius in de selectie moet de finale gehaald kunnen worden.