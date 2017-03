Nederlands honkbalteam na zwaarbevochten overwinning op Taiwan naar tweede ronde WK

Nederland ruim langs favoriet Zuid-Korea Het Nederlandse honkbalteam heeft de eerste poulewedstrijd van de World Baseball Classic met 5-0 gewonnen van gastland Zuid-Korea. Lees hier het wedstrijdverslag van gisteren terug.

Met drie honken bezet, drie wijd en twee slag in de gelijkmakende slagbeurt van Jurickson Profar in de negende inning werd de druk voor de jonge Taiwanese pitcher Hung-Wen Chen te hoog. Chen gooide een vierde uit, waarna de wedstrijd met een gedwongen loop werd beslist.



De Nederlandse bank was een slagbeurt eerder al opgevlogen toen Dashenko Ricardo door de coach op het derde honk werd teruggeroepen, terwijl de weg naar de 6-5 open lag. In de laatste slagbeurt werd hij als loper vervangen door Dwayne Kemp, die de beslissende 6-5 achter zijn naam kreeg.



Het was de wedstrijd van Didi Gregorius, bij de New York Yankees dit seizoen de opvolger van de legendarische Derek Jeter. Gisteren na de overwinning op Zuid-Korea zei Gregorius zich zeer vereerd te voelen om uit te mogen komen voor Nederland. 'Mijn land vertegenwoordigen, is iets wat ik al wilde doen sinds ik klein was.'