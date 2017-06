Nederlands beachvolleybal kwakkelt, ook op eigen grond

We gingen direct kansloos onderuit, terwijl we net drie maanden fulltime getraind hadden

'Het is misschien wel goed voor onze sport dat de overgang van Maarten van Garderen niet direct tot resultaten leidt', vindt bondscoach Gijs Ronnes. 'Ik vrees dat beachvolleybal dan een stuk minder serieus genomen zou worden. Dat mensen denken: dat is wel even te doen. Maar de overstap kost zeker jaren.'



Nummerdor, toernooidirecteur van het evenement in Den Haag, zucht diep bij de gedachte aan zijn eerste toernooi op het zand. Na 349 interlands in de zaal verkaste hij in 2006 met Richard Schuil naar buiten, naar het strand. 'We gingen direct kansloos onderuit, terwijl we net drie maanden fulltime getraind hadden. We keken elkaar aan en dachten: waar zijn we in godsnaam aan begonnen? Daar moet je overheen stappen, maar dat is een kwestie van doorzetten', aldus Nummerdor. Het duurde een paar jaar voordat hij het beachvolleybal zich volledig meester had gemaakt.