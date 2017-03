Nederland verpulvert Israël op WK honkbal en houdt zicht op halve finale

Uitblinker Gregorius

Die dadendrang leverde Israël tot maandag de ongeslagen status op de WBC op. Vorige week donderdag versloeg de ploeg Nederland nog met 4-2. Dat liet de ploeg van bondscoach Hensley Meulens niet nog een keer gebeuren, bleek maandag al vroeg in het duel.



Na vier innings - oftewel na een halve wedstrijd - stond Nederland op een 10-0 voorsprong in de Tokyo Dome, onder meer dankzij een homerun van Didi Gregorius. In het duel sloeg de speler van de New York Yankees liefst vijf punten binnen, waarmee hij met recht de uitblinker was tijdens het duel.



Nederland kwam na die vierde inning geen moment meer in de problemen. De werpers hielden zich simpel staande tegen de Israëlische slagploeg. Israël scoorde nog twee punten. Maar omdat Nederland het verschil in de achtste inning weer vergrootte tot tien punten, hoefde de laatste negende inning niet eens meer te worden gespeeld.



Bondscoach Hensley Meulens was na de wedstrijd tevreden met het optreden van zijn team. 'Voor de wedstrijd hadden we een meeting, waarin we tegen de slagmensen hebben gezegd dat ze meer contact moeten maken met de bal. Dat hebben ze gedaan', laat hij weten over de telefoon vanuit Japan.



De bondscoach was ook te spreken over de werpers, met name over startend werper Jair Jurrjens. Jurrjens stond zes innings op de heuvel. 'Daardoor hoefde ik niet al mijn werpers te gebruiken', zegt Meulens.



Nederland staat nu tweede in de groep met vier landen, achter Japan. Later op maandag speelt Japan tegen Cuba. Nederland speelt op woensdagochtend om 04.00 uur het laatste duel van de tweede ronde tegen aartsrivaal Cuba. Als die wedstrijd wordt gewonnen, kunnen de koffers gepakt worden voor de halve finale in Los Angeles.



Meulens wil abosluut nog niet vooruitlopen op die mogelijke halve finale, ook al lijken de Cubanen op deze WBC een minder sterke ploeg te hebben dan in andere jaren. 'We moeten eerst nog winnen en een goede wedstrijd spelen. Over Los Angeles wil ik nog niet praten.'