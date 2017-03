Nederland na monsterzege op Cuba naar halve finale WK

Volgende stap

Wedstrijden tegen Cuba werden daarna graadmeters voor de staat van het Nederlandse honkbal. Op de Olympisch Spelen van 2000 in Sydney wist Nederland de Cubanen als eerste ploeg ooit te verslaan op een olympisch toernooi, toen voor het eerst met een aantal Antilliaanse topspelers in de gelederen onder wie de huidige bondscoach Hensley Meulens.



In 2011 versloeg Nederland de Cubanen in de finale van het WK honkbal met een piepjonge selectie. Een aantal van hen zijn inmiddels gevestigde namen in de Major League. Zij vormen het fundament van de huidige ploeg. Op de vorige World Baseball Classic, in 2013, werd Cuba in de tweede ronde liefst twee keer verslagen.



Woensdag onderstreepte Nederland met de monsterzege op Cuba dat de ploeg sterker is dan ooit. Er ontbrak nog één schakel: topwerper Kenley Jansen, sinds begin dit jaar de best betaalde Nederlandse sporter nadat hij zijn contract bij de Dodgers in januari met vijf jaar verlengde voor 75 miljoen euro. Jansen was de enige Major Leaguer die zich afmeldde bij Meulens voor het WK.



Net als veel andere topwerpers prefereerde hij een kalme seizoensvoorbereiding bij zijn club boven het risico op het oplopen van een blessure tijdens het WK. Maar dankzij speciale regels die gelden op het WK is het voor die werpers mogelijk later tijdens het toernooi in te stromen. En dat is precies wat Jansen in Los Angeles - de finaleronde wordt gespeeld stadion van zijn club - gaat doen.



Met Jansen in het team is de selectie van Meulens op volle sterkte. Vier jaar geleden reikte Nederland ook tot de halve finale van het toernooi. Toen was de latere winnaar Dominicaanse Republiek een maat te groot. Tegen Cuba heeft Nederland laten zien dat de ploeg dit jaar klaar is voor een nieuwe mijlpaal in de vaderlandse honkbalhistorie.