Nederland komt in zinderende halve finale WK honkbal net tekort tegen Puerto Rico

'Hopelijk over vier jaar nog sterker'

Pas in de elfde inning kwamen de voor Nederland fatale punten op het bord. Vanwege speciale regels die gelden op het WK startte die elfde inning voor beide ploegen met lopers op het eerste en tweede honk. De regel moet het scoren van punten vergemakkelijken en zo voorkomen dat wedstrijden eindeloos lang duren, zodat de Major Leaguespelers die meedoen aan het toernooi niet vermoeid terugkeren bij hun clubs.



Nederland had slechte ervaringen met die regel. Japan, de andere nog ongeslagen ploeg op dit WK, versloeg Nederland in de tweede ronde dankzij die regel. Tegen Puerto Rico mocht Nederland als eerste punten proberen te scoren. Dat lukte niet. Puerto Rico sloeg wel een man over het thuishonk, waarmee voor Nederland opnieuw een indrukwekkend WK eindigde zonder tastbare prijs.



Bondscoach Hensley Meulens was na de nederlaag vanzelfsprekend teleurgesteld. 'Het doel was om het toernooi te winnen en daar hadden we zeker een kans op', laat hij over de telefoon weten vanuit de catacomben van het Dodgers Stadium. Het gevoel is anders dan vier jaar geleden, zegt hij, toen er vooral gelatenheid was na de nederlaag tegen de Dominicanen.



'Nu waren we er zo dichtbij. In de elfde inning scoren we niet met drie honken bezet. En dan heb je nog die twee mentale fouten in de eerste innings van Simmons en Profar. Dat zijn gemiste kansen', aldus Meulens, die Puerto Rico bestempelt als de sterkste ploeg van het toernooi.



Al met al kijkt hij wel tevreden terug op het toernooi.

Nederland heeft flink wat punten verdiend voor de wereldranglijst, wat belangrijk is met oog op kwalificatie voor de Spelen van 2020 in Tokyo. 'We hebben goed genoeg gespeeld. Dit was de sterkste Nederlandse ploeg ooit en we hebben laten zien dat Nederland in de honkbaltop thuishoort. Hopelijk is dit team over vier jaar ook weer bij elkaar. Dan zijn we nog sterker en wordt het hopelijk net wel.'