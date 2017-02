Nederland helemaal uit de Champions League

Het nieuws dat de kampioen van de Nederlandse eredivisie vanaf volgend seizoen niet langer automatisch is geplaatst voor de Champions League is in de voetballerij als een bom ingeslagen. 'Dit komt hard aan', aldus een insider in het Zeister bos. 'Gelukkig mogen we nog wel meedoen met de voorrondes. Maar het is de vraag hoe lang dat nog zal duren.'



Nederland had vroeger clubs die niet alleen meteen mochten meedoen aan de Europa Cup I - de voorloper van de Champions League - maar die de Cup ook wonnen. 'Ongelooflijk, is dat écht waar?', aldus een jeugdige medewerker op het bondsbureau. 'Was dat in de Middeleeuwen?'



De KNVB is op zoek naar passende maatregelen. 'Nu is het nog de voorronde, maar als het zo doorgaat zitten we binnenkort in de voorronde van de voorronde. Dat kan niet de bedoeling zijn. We zullen buiten de bestaande kaders moeten denken, en nieuwe wegen moeten inslaan.'



De bond onderzoekt de mogelijkheid om met Nederland aansluiting te zoeken bij de voetballerij elders. 'Dat we een Champions League gaan opzetten met clubs in landen die we nog kunnen hebben. De VS, Canada, Venezuela en Honduras, zoiets. Misschien nog een Caribisch eilandje erbij. Geen Brazilië of Argentinië, want dan zakken we binnen de kortste keren weer door het ijs.'



Plannen om samen met clubs uit Noord-Korea een Champions League te organiseren lijken op politieke gronden voorlopig onhaalbaar 'maar op de langere termijn sluiten we niks uit. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat we een voorrondeland worden.'