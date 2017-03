Nederland dendert op WK honkbal door richting halve finale: 14-1 tegen Cuba

Cubaanse macht

Op papier kan Cuba op het WK beschikken over een bataljon aan Major League-sterren. Toch staat er bij de ploeg op het enige landentoernooi waaraan alle profspelers uit de VS mogen meedoen geen enkele speler uit de hoogste Amerikaanse honkbalcompetitie in het veld. Als een Cubaan namelijk wil honkballen in de VS moet hij zijn land ontvluchten.



Vanwege de slechte relatie tussen de VS en Cuba is het voor een Cubaan illegaal te wonen en te weken in de VS. Als een speler vlucht, wordt hij persona non grata in zijn geboorteland. Een weerzien met vrienden en familie zegt hij vaarwel. Spelen voor de nationale honkbalploeg, een van de hoogste eren in het land, is na vluchten onmogelijk.



Vorig jaar was Yulieski Gourriel, al tien jaar de sterspeler van de nationale ploeg, de laatste grote naam die koos voor een rijk leven in het Amerikaanse honkbal.



Maar Cuba is op ieder groot landentoernooi een titelkandidaat. Honkbal is verreweg de populairste sport in het land. Cubanen staan te boek als de beste honkballers van de wereld. Het land werd liefst 25 keer wereldkampioen en drie keer olympisch kampioen.