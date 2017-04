NEC nog altijd in vrije val: ook Excelsior blijkt te sterk

Meer lijn

Excelsior, dat met drie punten meer aan het duel begon, deed het in de eerste helft niet veel beter. Al zat er iets meer lijn in het spel. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag kreeg na twintig minuten de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Na een hoekschop van Koolwijk kopte verdediger Drost echter op onverklaarbare wijze naast.



De eerste fluitconcerten rolden toen al van de tribunes. Geenszins was aan NEC af te zien dat het voor de laatste kans vocht om de nacompetitie te ontlopen. Veelzeggend was het dat er door de fans nadrukkelijk om de 17-jarige Kadioglu werd gevraagd. Het talent was door Hyballa op de bank geplaatst. Dat in Nijmegen de hoop is gevestigd op de tiener uit de eigen jeugdopleiding zegt genoeg over het beleid van NEC.