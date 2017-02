Naomi van As uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld: 'Mooie afsluiter'

Hoewel we geen goud wonnen, heb ik geen moment getwijfeld of ik na Rio zou stoppen Naomi van As

Van As, bekend als gepassioneerd speler en aanjager van het vrouwenteam, greep bij de Spelen van Rio nog naast het goud door in de finale van de Britse hockeysters te verliezen. Ze had er een derde olympische gouden medaille aan haar rijke palmares kunnen toevoegen. 'Hoewel we geen goud wonnen, heb ik geen moment getwijfeld of ik na Rio zou stoppen. Ik ben er na de Spelen nog wel twee maanden in blijven hangen. Ieder liedje, alle foto's en video's: alles deed me denken aan Rio. Op een gegeven moment was het klaar. We hebben gewoon heel goed gespeeld in de finale.'



Van As won met het Nederlandse vrouwenteam alles wat er te winnen viel: ze pakte twee olympische titels, won twee wereldtitels en werd driemaal Europees kampioen.



Van As volgt Lideweij Welten op, die in 2015 werd uitgeroepen tot hockeyer van het jaar. In 2014 ging de onderscheiding ook naar een Nederlandse hockeyster: toen was Ellen Hoog de beste speelster van de wereld.