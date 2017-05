Nagenieten: 9 weetjes over Ajax in de Europa League

Ajax - Manchester United

Lees meer over Olympique Lyon - Ajax Een bloedstollende slijtageslag, noemde Volkskrant-journalist Willem Vissers de return in de halve finale. Ondanks een 3-1 nederlaag bereikte Ajax de Europa League-finale. Aanvoerder Davy Klaassen had er bijna geen woorden voor.

Gedeelde band



Manchester United-spelers Daley Blind, Zlatan Ibrahimovic en Timothy Fosu-Mensah (in de jeugd) waren in Amsterdam actief als speler. Ajax-directeur Edwin van der Sar won als doelman de Champions League met zowel Ajax (1995) als Manchester United (2008).



Voor Danny Blind en Patrick Kluivert is de wedstrijd extra speciaal. In 1995 wonnen ze samen de Champions League met Ajax. In 2017 staan hun zoons Daley Blind en Justin Kluivert tegenover elkaar in de finale van de Europa League



Dringen voor kaartjes



Supporters die erbij willen zijn in Stockholm hebben een portie geluk nodig. Ajax heeft 10.000 kaarten gekregen, die maandag officieel in de verkoop gaan. De belangstelling was donderdagavond zo groot, dat de clubwebsite enkele malen plat ging.



Grote schermen op Museumplein



Geen kaartje? Niet getreurd. De gemeente Amsterdam maakte donderdag bekend dat het de wedstrijd op grote schermen gaat tonen op het Museumplein. Daar is plaats voor 100.000 toeschouwers.



Europese miljoenen voor Ajax



Hoewel de Europa League niet hetzelfde aanzien als de Champions League geniet, leveren de prestaties in het toernooi Ajax een flinke winst op: tot nu zo'n 14 miljoen euro. De Europa League-winnaar ontvangt nog eens 6.5 miljoen aan prijzengeld en is volgend seizoen geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De verliezend finalist mag 3.5 miljoen aan prijzengeld bijschrijven.