Nagelbijtblog - 'Ze werden gek van ons, met het gezwets over 25 jaar geleden'

Merlijn Kerkhof, Feyenoord-fan

Dinsdag, 9 mei

De wedstrijd was nog niet afgelopen of daar kwam het eerste mediaverzoek al. Of ik iets op Radio 1 wilde zeggen 'over eh ja', Excelsior-Feyenoord. Ik had vrijdag een stukje in de Volkskrant geschreven over dit seizoen (strekking: ik heb geen voorpret gevoeld omdat Feyenoord het nu eenmaal altijd verkloot) en sindsdien ben ik dus een BF'er (nee, spreek dat maar niet uit).



Ik voelde de bui al hangen: moest ik gaan uitleggen 'waar het misging'. Heel Nederland zou medelijden met me hebben, behalve de gniffelende Amsterdammers in de studio natuurlijk. Ik heb ze vriendelijk doorverwezen naar Gerard Cox.



Sinds de wedstrijd krijg ik appjes van bezorgde kennissen die zich afvragen of ik me al heb verhangen, maar voor dergelijke maatregelen is het te vroeg. We moeten eerst nog verliezen van Heracles - en dat gaat dus niet gebeuren. Ik ben voor de verandering vol goede moed. In de Kuip ligt anders dan bij Excelsior wél echt gras. En wij zullen er zijn, de supporters. Als wij erin geloven, en dat vocaal laten merken, zullen de spelers erin geloven.



Neemt niet weg dat ik nog een kater heb van zondag. Wat was het een drama, en dan heb ik het niet eens over de rellen.



Ondanks de kansloze nederlaag heb ik ook veel moois gezien. Ik bekeek de wedstrijd op een scherm in de Kuip. Alle vertrouwde gezichten uit vak D waren er - de mensen die je in de armen vliegt bij een overwinning, maar van wie je geen idee hebt hoe ze heten. Voor aanvang schalde harde muziek uit de speakers. Iedereen bewoog, van de zenuwen, van geluk. Ik zag hoop.



Merlijn Kerkhof (1986) schrijft voor de Volkskrant over klassieke muziek. Sinds zijn achtste is hij supporter van Feyenoord, dit is zijn tiende seizoen als seizoenkaarthouder.