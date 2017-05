Nagelbijtblog voorbij: 'Het was alsof 18 jaar frustratie zo van onze schouders de Nieuwe Maas in gleed'

Merlijn Kerhof- Feyenoord-fan

Ik had me voorbereid op 90 minuten gierende zenuwen, hartkloppingen en hyperventilatie, maar de verlossing kwam al na 37 seconden.



Het stadion was nog met rode en groene vlaggen gevuld (groen vanwege de vlag van Rotterdam) die eerste minuut, dus ik had geluk dat het doelpunt aan mijn kant viel. Maar helemaal goed zag ik het niet. Een fractie van een seconde wond ik me erover op dat Kuijt de bal niet afspeelde, die bal zou hoog over gaan, maar hij knalde hem keihard in de verre hoek. Elf minuten later kopte hij zijn tweede binnen – ik heb me nog nooit zo opgelucht gevoeld. Wat er bij Willem II-Ajax gebeurde, deed er niet meer toe. De uitslag van die wedstrijd hoorde ik pas gisteravond.



Ik had niet verwacht dat ik het nog mee zou maken, maar het is gebeurd. Mede dankzij die door het clubbestuur en de gemeenteraad afgedankte Kuip, die weer van alles bij spelers en publiek losmaakte.



Het was alsof 18 jaar frustratie zo van onze schouders de Nieuwe Maas in gleed. Toen ik gisteren van de Kuip naar de Coolsingel liep, was iedereen zó blij. Opvallend: niemand die ik anti-Ajax-liedjes hoorde zingen – dat moet ook de eerste keer geweest zijn. We zongen ‘Messi, Messi, Nelom komt eraan’, want na de zomer wacht de Champions League. Het was een perfect zomers feestje.



Vanochtend kwam ik de overvolle Coolsingel niet meer op; ik kwam niet verder dan het Hofplein. Niets van de bordesscène gezien. Wel een heel coole nieuwe supporter ontmoet. Jasmijn heet ze. Ze droeg een Feyenoord-tenue en mini-Adidasjes. Ze is namelijk pas anderhalf.



Ze schopte tegen een leeg blikje Heineken, alsof het een voetbal was. Goal!, riepen we, en ze keek voldaan. Bij de speech van Kuijt hield ze trots haar kartonnen replica van de kampioensschaal in de lucht.



Merlijn Kerkhof (1986) schrijft voor de Volkskrant over klassieke muziek. Sinds zijn achtste is hij supporter van Feyenoord, dit was zijn tiende seizoen als seizoenkaarthouder.