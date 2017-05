Nagelbijtblog - 'Het was een drama, maar ik zag ook hoop'

Merlijn Kerkhof, Feyenoord-fan

De wedstrijd was nog niet afgelopen of daar kwam het eerste mediaverzoek al. Of ik iets op Radio 1 wilde zeggen 'over eh ja', Excelsior-Feyenoord. Ik had vrijdag een stukje in de Volkskrant geschreven over dit seizoen (strekking: ik heb geen voorpret gevoeld omdat Feyenoord het nu eenmaal altijd verkloot) en sindsdien ben ik dus een BF'er (nee, spreek dat maar niet uit).



Ik voelde de bui al hangen: moest ik gaan uitleggen 'waar het misging'. Heel Nederland zou medelijden met me hebben, behalve de gniffelende Amsterdammers in de studio natuurlijk. Ik heb ze vriendelijk doorverwezen naar Gerard Cox.