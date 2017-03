Nadine Visser eindigt als zevende op 60-meter horden tijdens EK-finale

1.

Het had weinig gescheeld of ze had hier niet eens aan de start gestaan

Het lijkt er in de ochtend op alsof ze een zelf begonnen gewoonte voortzet. In de aanloop naar het EK indoor knabbelde ze in vrijwel elke wedstrijd iets van haar persoonlijk record af. In de serie klokt ze af op 7,92, waar ze op het NK indoor in Apeldoorn 7,98 liet noteren. Het was niet eens de perfecte race, zegt ze. Na de eerste valse start van de dag, was ze goed vertrokken, maar daarna liep ze 'niet scherp' genoeg.



Het had weinig gescheeld of ze had hier niet eens aan de start gestaan. Deelname op de korte hordenafstand paste niet in de voorbereiding op de zevenkamp op de WK in augustus in Londen - de discipline waar haar hart ligt. Visser geldt ook als een groot talent in de meerkamp.



Ze scoorde twee jaar geleden in Götzis, de plek in Oostenrijk zevenkampers elk jaar in mei strijden om een officieus WK, als 20-jarige een puntentotaal van 6467. Dat was hoger dan topsprinter Dafne Schippers en de latere wereldkampioen indoor Nadine Broersen op die leeftijd haalden.



Coach Bennema vond dat een reis naar Belgrado alleen zin had als ze zicht had op een finaleplaats. Toen ze in Apeldoorn de zesde seizoenstijd liep op de Europese ranglijst, viel het besluit te gaan.