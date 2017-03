Nadine Broersen heeft nog nooit zo ontspannen op de baan gestaan

Vrijdagavond kon ze het eerste resultaat van deze benadering bijschrijven: een vijfde plek met een puntentotaal van 4582, in de schaduw van olympisch kampioen Nafissatou Thiam uit België, die met veel machtsvertoon de Europese titel greep.



Ze gaf gisteren toe dat de topvorm van weleer nog ontbreekt. In 2014 werd ze in het Poolse Sopot wereldkampioen indoor en hetzelfde jaar was er in Praag brons op de EK in de buitenlucht. Maar ze was tevreden. 'De basis was oké. Als ik iets van topvorm had gehad, had die medaille er wel in gezeten.'

Met haar deelname in Belgrado wilde ze een tamelijk rampzalige periode afsluiten