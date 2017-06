Nadal wint voor de tiende keer op Roland Garros

Nadal sloot zo twee geweldige weken in stijl af. De 'koning van het gravel' stond geen enkele set af in de Franse hoofdstad, waar hij in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 ook al zegevierde. De Spanjaard verloor in zijn hele carrière slechts twee partijen op Roland Garros, in 2009 tegen de Zweed Robin Söderling en twee jaar geleden tegen Novak Djokovic uit Servië. Vorig jaar trok hij zich tijdens het toernooi terug vanwege een polsblessure, die later in het jaar opnieuw opspeelde.



Nadal vierde begin dit jaar zijn rentree met een finaleplaats op de Australian Open, waarin hij het moest afleggen tegen zijn 'eeuwige' rivaal Roger Federer. De Zwitser besloot het gravelseizoen over te slaan om zijn lichaam te ontzien, terwijl Nadal op zijn favoriete ondergrond juist weer ouderwets superieur was. Zo schreef hij de toernooien van Monte Carlo en Barcelona allebei al voor de tiende keer op zijn naam en zegevierde de Spanjaard ook in Madrid. Alleen in Rome verloor hij op gravel, van Dominic Thiem.



Nadal nam vrijdag in de halve finale vanRoland Garros revanche op de Oostenrijker. Ook Thiem kon geen set pakken tegen de Spanjaard, die in deze editie van Roland Garros de meeste games moest afstaan in de tweede ronde tegen Robin Haase (acht).