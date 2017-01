Nadal wint slijtageslag tegen Dimitrov: finale Australian Open tussen Nadal en Federer

Nadal 2.0

De Nadal 2.0 is niet alleen blessurevrij. Hij swingt weer ouderwets vanaf de baseline

Moya had vorig jaar Milos Raonic het beslissende duwtje in de rug gegeven en hij kende 'Rafa' reeds als kind. Moya, kampioen op Roland Garros in 1998, is evenals Nadal geboren op Mallorca. Op dat Spaanse eiland hebben ze 'duizenden keren' samen getraind, aldus Nadal. Moya kent het spel van zijn vriend als geen ander, hij voegde er in Melbourne een nieuw sausje aan toe.



De Nadal 2.0 is niet alleen blessurevrij. Hij swingt weer ouderwets vanaf de baseline, zwiept zijn fameuze zware spinballen in alle hoeken en is ook effectief met zijn dubbelhandige backhand. De stille kracht in zijn repertoire is de service. Niet zo dominant, wel met veel rendement. Federer weet in elk geval weer hoe hij niet moet spelen tegen Nadal. Dimitrov dacht de Spaanse vechter alleen te kunnen betoveren met zijn fijne, eenhandige backhand.



Hij won er twee sets mee, maar liet Nadal ontsnappen in de derde reeks. Met prachtige punten sleepte Dimitrov er bij een 2-1-achterstand nog een vijfde set uit, nadat Nadal te gehaast en te geforceerd de rally's in de tweede tiebreak had willen beslissen. Twee rally's in de tiebreak vanaf 5-5 in set 3 en de kapitale punten op 3-4, 15-40 in de vijfde set illustreerden de overlevingsdrift van de Spaanse marathonman.