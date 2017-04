Na schaatssport en wielrennerij krijgt nu ook de marathon professionele teams

Antidopingbeleid

De IAAF heeft in het verleden nauwelijks aandacht gehad voor vernieuwing en innovatie Oud-atleet Jos Hermens Joshua Cheptegei krijgt op de Zevenheuvelenweg aanwijzingen van Jos Hermens van achterop de motor tijdens de Zevenheuvelenloop. © ANP Ik heb nog nooit gehoord dat iemand is gestopt met voetballen omdat Lionel Messi zoveel verdient Oud-atleet Jos Hermens

In het contract tussen de betrokken partijen zijn afspraken gemaakt over het antidopingbeleid. NN Group kan de bijdrage stopzetten als atleten in opspraak raken. Hermens plaatst wel een kanttekening. 'Het hangt er wel vanaf wat er is gebeurd. Het kan zijn dat supplementen vervuild zijn en er geen opzet in het spel was. Maar laat duidelijk zijn: we willen het niet.'



Dat de atletiek met het initiatief achterloopt bij het schaatsen en het wielrennen heeft volgens Hermens te maken met 'het conservatieve wereldje'. 'De IAAF heeft in het verleden nauwelijks aandacht gehad voor vernieuwing en innovatie.' De huidige voorzitter, Sebastian Coe, is veel ontvankelijker, meent hij.



Op de presentatie vanmorgen, verwelkomde Coe in een videoboodschap het initiatief. Hij gelooft dat het team 'een enorm verschil zal maken binnen ons sportlandschap'. De samenwerking tussen Afrikaanse en Europese atleten zal volgens hem innovatie stimuleren en jongeren aantrekken. Hij hoopt dat meer partijen zullen toetreden.



Zal de atletiek niet aan charme inboeten als de lopers steeds meer in de greep van de commercie geraken? Hermens wijst de veronderstelling af. 'Ik heb nog nooit gehoord dat iemand is gestopt met voetballen omdat Lionel Messi zoveel verdient. Niemand heeft het lidmaatschap van de tennisclub opgezegd vanwege het prijzengeld voor Roger Federer. Integendeel, het stimuleert de sport alleen maar. Het is tijd nu stappen te zetten, anders raken we alleen maar verder achterop.'