Na pijn en paniek kan atleet Agard nu weer fijn verzuren

Het voelt anders, dat is nu eenmaal zo als je iets hebt gebroken. Bij het opstaan is het wat stroef, er trekt iets vanuit zijn nek naar zijn schouders. In de loop van de dag is het weer verdwenen. Nee, bij het hardlopen heeft Terrence Agard (26) nergens last van. Het verbaast hem ook. 'Als je weet vanwaar ik kom, is het een wonder dat ik hier zit.