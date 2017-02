Na moment van wanhoop krijgt Li Jie grip op dat duivelse balletje

Het waren de dagen waarin de Nederlandse tafeltennisser Li Jie (32) uit het dal van diepe wanhoop naar opperste euforie klom. Twee weken geleden was ze na een nederlaag in een interland tegen Roemenië nog in staat het batje definitief op te bergen, zondag won ze in Antibes voor de eerste keer in haar carrière de prestigieuze Europese Top-16. Ze was al vaker heel dichtbij geweest: in 2009 en 2012 was ze verliezend finalist op de toen nog Top-12, in 2010 en 2011 was het brons geweest.