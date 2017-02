Na moeizame start lukt Patriots opeens alles in ongekende Super Bowl

In de verlenging lukte het de Patriots meteen een touchdown te scoren, waarmee de wedstrijd abrupt eindigde. Het was voor de eerste keer in de ruim vijftigjarige geschiedenis van de Super Bowl dat er verlengd moest worden om de belangrijkste American footballwedstrijd van het jaar te beslissen. Brady realiseerde zich na de wedstrijd meteen dat hij geschiedenis had geschreven. Vanwege zijn vijfde Super Bowl, maar ook vanwege de manier waarop hij die met zijn team veroverde. 'In deze wedstrijd zaten dertig momenten die, als ze anders waren gelopen, de uitkomst van het duel hadden veranderd', zei hij. Het is een Super Bowl waar nog lang over nagepraat zal worden.



In de Verenigde Staten is de zondag waarop de Super Bowl plaatsvindt uitgegroeid tot een officieuze feestdag. Meer dan honderd miljoen Amerikanen volgen ieder jaar de wedstrijd op televisie. Traditioneel is de maandag na de wedstrijd de dag met het hoogste ziekteverzuim van het jaar. Het evenement staat bol van patriottisme en is normaliter het moment dat heel Amerika even trots is op het land.