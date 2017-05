Na gedenkwaardige avond met bizarre trekjes lonkt de finale voor Ajax

Na deze gedenkwaardige avond met wonderlijke, bizarre trekjes in Amsterdam constateerde Ajax dol van vreugde dat de finale van de Europa League lonkt, op 24 mei in Solna, bij Stockholm. Met de nadruk op lonken, want het is nog niet gedaan met de wedstrijd van volgende week donderdag in Frankrijk in het verschiet, zelfs niet na de eclatante 4-1. Het had trouwens ook 9-4 kunnen zijn. Of 12-6, zoals trainer Peter Bosz opmerkte.



Voetbal was woensdag weer een spel, geen tijdverdrijf. Het duel was ook een eerbetoon aan de doop van het stadion tot Johan Cruijff Arena, want het was voor het eerst sinds die intentie is uitgesproken dat Ajax thuis voetbalde. En dan met een elftal dat gemiddeld ongeveer 22 jaar jong is.