Na 30 weer eens in Duitsland: is Grand Départ Wiedergutmachung met Tour?

Om kwart over drie gaat zaterdag in Düsseldorf de eerste renner van start voor de tijdrit in de 104de editie van de Tour de France. Het is voor het eerst in dertig jaar dat een Duitse stad weer startplaats is. In 1987 vond op de Kurfürstendamm in West-Berlijn de proloog plaats, gewonnen door Jelle Nijdam. De terugkeer van 'Der Grand Départ' wordt gezien als een 'Wiedergutmachung' tussen de Tour en Duitsland. Maar is dat ook zo?



Het Duitse wielrennen beleefde het hoogtepunt toen Jan Ullrich in 1997 de Tour de France won. Toen in 2006 bleek dat hij een van de klanten van de Spaanse dopingarts Fuentes was geweest, keerden fans en media het wielrennen massaal de rug toe. Dieptepunt: het vertrek van de tv-zender ARD uit de Tour in 2008, nadat de Duitser Patrik Sinkewitz was betrapt op een te hoog testosterongehalte.



