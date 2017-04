Na 2-0 verlies van United voelt Chelsea plots hete adem van Spurs

Slotfase

Chelsea, vrijwel het gehele seizoen lijstaanvoerder, had een maand geleden nog een voorsprong van tien punten

Ook vanwege zijn doelpunt en assist kwam alleen Herrera in aanmerking voor het predikaat man van de wedstrijd. Hij nam daarbij revanche voor de rode kaart die hij een maand geleden in hetzelfde duel maar dan voor de FA Cup, had gekregen na een overtreding op Hazard. Bij Manchester bleef Daley Blind op de bank en viel zijn landgenoot Timothy Fosu-Mensah vlak voor tijd in.



Komende zaterdag spelen de Londense topclubs op Wembley tegen elkaar in de halve finale van de FA Cup. Daarna volgen nog zes speelronden in de plotseling spannend geworden slotfase van de Premier League.