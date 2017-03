Na 13 jaar verruilt hockeyster Maartje Paumen Den Bosch voor Royal Antwerp

Minder trainen

Voor de Spelen van Rio heb ik nog één keer alles uit mezelf gehaald, mijn lichaam helemaal uit elkaar getrokken Maartje Paumen

Haar voormalige mentor en teamgenoot Minke Booij had de banden met de hockeysport radicaal doorgesneden na de Spelen van Peking van 2008. Paumen: `Minke stopte na de gouden medaille in Peking ook meteen bij Den Bosch, dat heet stoppen op het hoogtepunt. Ik vind hockey nog te leuk en bij Royal Antwerp hoef ik slechts twee keer per week te trainen. Wie weet houd ik het nog enkele jaren vol.'



Al meteen nadat Paumen haar afscheid bij de nationale ploeg aankondigde, werd ze door diverse clubs gebeld. Royal Antwerp had al eerder geïnformeerd bij de Nederlandse strafcornerspecialiste. En dus nam ze woensdag in Brecht, een dorpje buiten Antwerpen, haar nieuwe shirt in ontvangst. Paumen heeft haar vroegere rugnummer bij de Nederlands ploeg behouden, vanaf september draagt ze nummer 17 op het rode shirt van Royal Antwerp.



Toen Paumen eenmaal voor de Belgische competitie had gekozen, viel er een last van haar af. 'Daarvoor reed ik langs de Oosterplas naar Den Bosch en dacht: waarom doe ik dit nog? Nu heb ik weer zin om te hockeyen, ik wil er dit seizoen nog iets moois van maken. Zo werkt het altijd bij mij. Wanneer alles helder is, lijk ik me 5 kilo lichter te voelen.