Muzikaal drama over opkomst en ondergang van Lance Armstrong

Er was verbazing hier en daar toen singer-songwriter JW Roy in zijn omgeving vertelde over zijn nieuwste project: Lance, the Rockopera. Samen met schrijver en Volkskrant-columnist Bert Wagendorp schreef hij een muziektheaterstuk over Lance Armstrong. De Amerikaanse wielrenner die kanker overwon en een glorieuze comeback maakte in de wielersport. De man die zeven Tour de Frances won, de god die de Olympus beklom en er vervolgens keihard vanaf donderde toen hij werd ontmaskerd als fraudeur die doping had gebruikt.