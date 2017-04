Munsterman schuift anderen schuld van chaos bij FC Twente in de schoenen

In de categorie 'nieuws' wonnen drie journalisten van de Twentsche Courant Tubantia een jaar geleden een Tegel, een voorname journalistieke prijs. Gerben Kuitert, Leon ten Voorde en Fardau Wagenaar werden geëerd vanwege hun stukken over FC Twente, de club die in 2010 kampioen van Nederland werd en daarna in rap tempo door de voorzitter naar de afgrond werd geleid.



Die voorzitter was Joop Munsterman. Deze week kwam een boek uit dat hij door ondernemer/schrijver Frank Krake over zijn voorzitterschap van FC Twente liet schrijven. Het heet Rood Bloed, een titel met een doorzichtige bijbedoeling. Rood is de kleur van FC Twente.