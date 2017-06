Müller wint Rosmalen na finale die lijkt op veredeld kampioenschap serveren

In de spaarzame korte rally's toonde Müller zich technisch telkens de betere van Karlovic

Door het jaar heen onderhoudt Hunze nauw contact met alle topspelers. Continu monitort hij hoe zij ervoor staan en of ze eventueel interesse hebben om in aanloop naar Wimbledon in Rosmalen te tennissen. 'Van sommige spelers weet je dat het kansloos is om ze te vragen. Federer heeft een deal met het toernooi in Stuttgart dat ook afgelopen week plaatsvond', aldus Hunze.



Sinds twee jaar is het grasseizoen met een week verlengd. In plaats van twee weken hebben tennissers drie weken om zich voor te bereiden op het grandslamtoernooi in Londen. Omdat de meeste toppers een week voor Wimbledon niet in actie komen, besloot Hunze zijn toernooi te verplaatsen naar de week direct na Roland Garros.



Het moest de kans op grote namen in Rosmalen vergroten. Hoewel het toernooi met Müller niet de gedroomde winnaar kreeg om levensgroot op een poster af te drukken, is Hunze te spreken over het deelnemersveld dit jaar. 'Met Cilic, Zverev, Juan Martin del Potro, Richard Gasquet en David Goffin hadden we bij de mannen vijf grote namen. Het is jammer dat er drie hebben afgezegd, maar niet funest omdat we Cilic en Zverev nog hadden.'