Mourinho: tragedie haalt glans weg van deze zege

Ajax' eerste finale

Al biedt onze zege maar één procent troost, dan is het al goed. Uitblinker Ander Herrera van Manchester United

Trainer Peter Bosz van Ajax vond dat je ook finales moet leren spelen. 'Het was onze eerste finale', aldus de teleurgestelde Bosz, die sprak van een saaie wedstrijd met weinig kansen. 'Ik heb niet het Ajax gezien dat ik ken, dat dominant voetbalt. Onze pressing heb ik ook nauwelijks gezien.'



Bosz had zo graag een aantrekkelijke wedstrijd van zijn elftal gewild, maar wat al was voorspeld, kwam precies uit. Manchester United speelde de lange bal van achteruit, om geen last te hebben van de gewoonte van Ajax om de opbouw van de tegenstander meteen te onderbreken. De fysieke kracht van United deed de rest. Daarbij gaf Ajax twee treffers weg uit spelhervattingen, eentje nota bene na een inworp van Ajax zelf, van Riedewald.



Dat Manchester United fysiek veel sterker was, had geen onoverkomelijk probleem hoeven te zijn. Bosz: 'Het gaat er ook om hoe je je lichaam dan gebruikt. Ook dat moet deze jonge ploeg leren. Alles was nieuw voor ons. Als deze ploeg bij elkaar blijft, zullen we volgend seizoen beter zijn. Maar vandaag waren we niet goed genoeg.'



Uitblinker Ander Herrera van Manchester United keek ook uitgebreid terug op de aanslag van maandag in Manchester. 'We willen vrede in de wereld. We zullen samen moeten werken om weer een normale wereld te krijgen. We waren erg bedroefd dinsdag en het was moeilijk om te trainen. Manager Mourinho vertelde ons te winnen voor de slachtoffers en de nabestaanden. Dat hebben we gedaan. Al biedt onze zege maar één procent troost, dan is het al goed.'