Motorclubs Satudarah en Saudarah verantwoordelijk voor cocaïnehandel supportershome FC Twente

De motorclubs Satudarah en Saudarah hebben de harde kern van FC Twente geïnfiltreerd en het supportershome in het stadion gebruikt om cocaïne te verhandelen. Dat concludeert de politie, die donderdagavond het honk van supportersvereniging Vak-P binnenviel tijdens de wedstrijd FC Twente - PSV.



Bij de inval werden handelshoeveelheden cocaïne gevonden en zijn vier mensen gearresteerd. In een toilet van Vak-P lagen gebruikte wikkels, wat erop duidt dat ook tijdens de wedstrijd cocaïne wordt gesnoven. Gelijktijdig met de inval onderzocht de politie in Enschede drie woningen. Daarbij vond ze drugs en werd een vijfde verdachte aangehouden. Alle vijf verdachten zitten vast vanwege drugsbezit, en ook op verdenking van illegaal wapenbezit.



'Vak-P is niet meer van Vak-P', zegt burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede vrijdag. Hij houdt motorclub Satudarah en het gelieerde Saudarah verantwoordelijk voor de drugshandel in het supportershome. Volgens hem staat vast dat het thuishonk van Vak-P niet langer kan openblijven. 'Dit is georganiseerde misdaad. Wij kunnen dat niet tolereren.' Van Veldhuizen kon nog niet zeggen hoe lang het home op slot gaat. In 2006 is het supportershome al voor een half jaar gesloten geweest vanwege de handel in drugs.