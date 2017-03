Monaco zorgt voor sensatie in Champions League door Manchester City eruit te wippen

Monaco hield vol en won met 3-1, genoeg na de 5-3 voor City in de eerste wedstrijd: 6-6 over twee duels. Het waren zinderende avondjes. Het stond woensdag 40 minuten 2-0, van minuut 30 tot minuut 70, en dat was al genoeg voor Monaco. De mogelijk fatale treffer van City hing na rust voortdurend in de lucht en was van Leroy Sané, het prachtige talent uit Duitsland dat voor een miljoen of vijftig overkwam van Schalke. Hij schoot de bal beheerst in, nadat doelman Subasic de schuiver van Sterling half kon keren.



Toch liet City zich nog verrassen, door een kopbal van Timoué Bakayoko na een vrije trap. Zo was het, net als in Engeland, een geweldige, meeslepende, tot het einde spannende wedstrijd. Pep Guardiola, eerder bij Barcelona en Bayern, is voor het eerst uitgeschakeld in de achtste finales.