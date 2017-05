Mollema, Kruijswijk of Dumoulin, welke renner brengt de roze trui naar Nederland?

Klassementscultuur

Delahaije herinnert zich verschillende edities van de Rabobank Ardennen Proef, in de ploeg kortweg RAP geheten: een meerdaags trainingskamp voor jonge renners in de Ardennen, waarin ze werden getest op hun klimwerk en tijdrit, de twee belangrijkste onderdelen om een goed klassement te rijden. De tijdrit was steevast op de Baraque Michel, een beklimming van bijna 14 kilometer. 'Zo kon je de echte talenten er meteen uitpikken', aldus Delahaije. Maar misschien nog wel het belangrijkste van die testen in de Ardennen: 'We creëerden een klassementscultuur in Nederland.'



Dat in 2008 het bloedpaspoort werd ingevoerd hielp eveneens mee in de ontwikkeling van de Nederlandse klassementsrenners. Niet langer werden jonge talenten ontmoedigd doordat ze fluitend voorbij werden gereden door dopingzondaars. Delahaije: 'In de dopingjaren was 6 watt per kilogram zo'n beetje het gouden verschil, nu kun je in de Ronde van Abu Dhabi zo 25 renners aanwijzen die dat 20 minuten lang rijden. Kon je vroeger vertrouwen op doping, nu beseft iedereen dat je er keihard voor moet werken.'



Voor Dumoulin is de Giro de eerste ronde waarin hij als kopman start. Het geldt als prelude voor zijn grote droom: ooit op het podium komen van de hoger aangeslagen Tour de France. Mollema rijdt in Italië omdat het kopmanschap voor de Ronde van Frankrijk bij zijn ploeg Trek-Segafredo is vergeven aan de dit jaar aangetrokken Alberto Contador, terwijl Kruijswijk juist een van die renners is die van jongs af aan al een fascinatie voor de Giro hebben. Voor hem gaat er niets boven de roze trui.