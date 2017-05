Mogelijk krijgt de Johan Cruijff Arena alsnog sponsor in naam

Dat blijkt uit de definitieve overeenkomst, die het college van B&W zojuist aan de Amsterdamse gemeenteraad heeft gestuurd. In dat document zijn de belangrijkste afspraken over de naamswijziging van het stadion vastgelegd. De gemeenteraad, maar ook de directies en raad van commissarissen van Ajax en de Arena moeten nog wel instemmen met de overeenkomst.



De erven-Cruijff staan toe dat Ajax en de Arena de naam van Cruijff rechtenvrij mogen gebruiken. De twee partijen maken in ruil daarvoor een jaarlijkse bijdrage over aan de Cruyff Foundation, in de vorm van geld of een bijdrage in natura ('in kind'). Daarbij valt te denken aan het belangeloos organiseren aan evenementen voor de Foundation in het stadion, hoewel dit niet zo is gespecificeerd in de overeenkomst. Ook heeft Amsterdam toegezegd Cruijff een 'passend eerbetoon' in zijn geboortestad te geven. In welke vorm dat gebeurt, is nog niet duidelijk.