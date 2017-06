Portugal - Chili en Duitsland - Mexico. De koppeling voor de halve finales van de Confederations Cup, een toernooi dat verglijdt, is weinig verrassend. Het mini-WK in Rusland voltrekt zich zonder sensatie. Dat kan ook bijna niet anders. Het is een wat diffuus oefentoernooi met een vrij magere bezetting, met in aanleg één deelnemer per continent, in het jaar voorafgaand aan het WK.



De twee ploegen uit Oceanië zijn als verwacht naar huis, nu de groepsfase zondag is afgerond.