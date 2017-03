Miho Takagi grote verrassing van WK allround

On-Japans

De jonge Japanse was in Hamar in betere vorm dan drie weken eerder bij de WK afstanden. In de aanloop naar het titeltoernooi in Gangneung had ze griep gekregen. 'Daar kwam ze niet zo lekker uit, maar nu hebben we het goed voor elkaar.' Ondanks haar jonge leeftijd heeft Takagi al een heel schaatsleven achter zich. Als 15-jarige deed ze al mee op de Winterspelen in Vancouver. Ze reed er de 1.000 en 1.500 meter. Ze zorgde voor meer ophef met haar doorschijnende schaatspak en leeftijd dan haar prestaties.



Deze winter is Takagi pas echt doorgebroken met een bronzen medaille op de 1.500 meter bij de WK afstanden. De Wit prijst haar instelling. In een land waar terughoudendheid een grotere deugd is dan bravoure en ambitie is zij een uitzondering. 'Ze is een beetje on-Japans. Ze wil echt de beste zijn.' De Wit ziet een overeenkomst met Nao Kodaira, de Japanse die deze winter het sprinten domineert en wereldkampioene 500 meter werd in Zuid-Korea en twee weken later in Calgary de wereldtitel sprint pakte.